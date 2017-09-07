الإمارات تفتتح متحف اللوفر أبوظبى نوفمبر المقبل

وكالات: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، افتتاح متحف "اللوفر أبوظبى" رسميا أمام الزوار فى الحادى عشر من نوفمبر القادم. ويعرض "اللوفر أبوظبى" مجموعة مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبوظبى إضافة إلى مقتنيات وأعمال معارة من أعرق المتاحف فى فرنسا، تستمد أهميتها من بعدها التاريخى والثقافى والا

وكالات:



أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، افتتاح متحف “اللوفر أبوظبى” رسميا أمام الزوار فى الحادى عشر من نوفمبر القادم.

ويعرض “اللوفر أبوظبى” مجموعة مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبوظبى إضافة إلى مقتنيات وأعمال معارة من أعرق المتاحف فى فرنسا، تستمد أهميتها من بعدها التاريخى والثقافى والاجتماعى وتروى قصصا من مختلف الحقب التاريخية التى مرت بها البشرية.

جاء الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمى للمتحف خلال مؤتمر صحفى أقيم الأربعاء فى منارة السعديات بحضور وزير الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ووزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين ومدير متحف اللوفر أبوظبى مانويل راباتيه.

وقال الشيخ نهيان فى كلمة بهذه المناسبة إن متحف اللوفر أبوظبى “يعد رمزا ثقافيا استثنائيا، احتفالا بإنسانيتنا المشتركة مع جمهورية فرنسا”.

وأضاف “متحف اللوفر أبوظبى سيكون مفتوحا لسكان العالم، وكما أن اللوفر يشكل جوهرة تتوج باريس، فإن اللوفر أبوظبى سيتمتع بنفس الميزة من خلال جذب الملايين من الزوار أيضا”.

ويصاحب الافتتاح برنامج أنشطة يشمل سلسلة من الندوات وعروض الأداء والحفلات وغيرها من عروض الفنون المرئية بقيادة مجموعة من الفنانين العالميين.