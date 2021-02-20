الإمارات تعلن نجاح إطلاق قمر صناعي يحمل اسم «ظبي سات»

بدء عمليات لجمع ألف جيجابايت من البيانات عن كوكب المريخ

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، عن نجاح إطلاق قمر صناعي يحمل اسم “ظبي سات” إلى الفضاء، والذي تم تصميمه وتطويره على أيدي طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، بالتعاون من شركتي “الياه سات” للاتصالات الفضائية، و”نورثروب غرومان” العالمية.

الإعلان عن إطلاق قمر صناعي

وتم إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء من مركز “والوبس فلايت” في ولاية فيرجينيا الأمريكية على متن صاروخ “أنتاريس” التابع لشركة نورثروب غرومان.

ويسعى مركز الابتكار في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا من إطلاق “ظبي سات” إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات، وأنظمة التحكم، واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة وإكساب الطلبة المهارات في هذا الحقل العلمي.

ووظف الفريق المشرف على تصميم القمر الصناعي خوارزميات قادرة على تحديد الاتجاهات بدقة عالية، وتحسين زمن الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات، عكس الخوارزميات التقليدية التي كانت تتخذ اتجاهات محددة دون التعامل مع متغيراتها.

وأكد الفريق المشرف على “ظبي سات” أن القمر يحتاج لطاقة أقل بكثير من الأقمار الصناعية المماثلة لتحقيق الاتجاهات المستهدفة، وأن إطلاقه يشكل مختبراً عملياً لهذا الأمر، لاختبار خوارزميات جديدة قد تؤسس مرجعاً معتمداً يمكن الاستعانة به في مجال مهمات الأقمار الصناعية على المدى البعيد.

أول صور لكوكب المريخ

وحسب بيان لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، توفر تجربة إطلاق “ظبي سات” الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم، وتحديد الاتجاهات، وتوظيفها، واختبارها، مع توافر الإمكانيات داخل مختبر “الياه سات” للفضاء في مركز الفضاء والابتكار التابع للجامعة بأبوظبي.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن استقبال أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل الذي وصل بنجاح إلى الكوكب الأحمر يوم 9 فبراير الماضي بعد سبعة أشهر من إطلاقه.

وقال بيان لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إن مسبار الأمل يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة لعمله، وقد انطلقت عملياته لجمع ألف غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ.

وتأتي أهمية الصورة الأولى للمريخ في كونها دليل على أن أجهزة مسبار الأمل الإماراتي تعمل بسلاسة وفاعلية، وهي قياس على جودة الأداء وفحص عملي أولي لأنظمة المسبار.

وتظهر جودة الصورة الملتقطة من مسبار الأمل بفضل استخدام كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI، وهي كاميرا رقمية متخصصة لالتقاط صور ملونة دقيقة لكوكب المريخ، وتستخدم أيضاً لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، وهي كاميرا مبتكرة صممت خصيصاً لنقل صورة عالية الوضوح للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.