الإمارات تعلن تعليق الصلاة في جميع دور العبادة لمدة 4 أسابيع

اعتبارًا من اليوم في تمام التاسعة مساء، ولمدة أربعة أسابيع؛ وذلك حرصًا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع

قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية، تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودُور العبادة ومَرافقها في جميع أنحاء الدولة مؤقتًا، اعتبارًا من اليوم في تمام التاسعة مساء، ولمدة أربعة أسابيع؛ وذلك حرصًا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع، وذلك حسبما أكدت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

يأتي القرار تطبيقًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والتزامًا بالمسئولية الوطنية والإنسانية واستنادًا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

وسيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن.