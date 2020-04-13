الإمارات تعلن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد توسيع نطاق الفحوصات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعود لجنسيات مختلفة، وأنها تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، ونقلت سبوتنيك الروسية عن كالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أنه تم التعرف على الحالات الجديدة من…

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعود لجنسيات مختلفة، وأنها تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة،

ونقلت سبوتنيك الروسية عن كالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، أنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا، وبذلك يبلغ مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت خلال إحاطة حكومة الإمارات التي عقدت اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.



