الإمارات تعلن استقبال أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل

أعلنت دولة الإمارات ، اليوم الأحد، عن استقبال أول صورة لكوكب المريخ من مسبار الأمل الذي وصل بنجاح إلى الكوكب الأحمر يوم الثلاثاء الماضي بعد سبعة أشهر من إطلاقه.

الإمارات تستقبل أول صورة لكوكب المريخ

وقال بيان لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إن مسبار الأمل يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة لعمله، وقد انطلقت عملياته لجمع ألف غيغابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ.

وتأتي أهمية الصورة الأولى للمريخ في كونها دليل على أن أجهزة مسبار الأمل الإماراتي تعمل بسلاسة وفاعلية، وهي قياس على جودة الأداء وفحص عملي أولي لأنظمة المسبار.

وتظهر الصورة الأولى، التي يلتقطها مسبار عربي لكوكب المريخ، بركان “أوليمبوس مؤنس”، الذي يعد أكبر بركان على كوكب المريخ وأكبر بركان في المجموعة الشمسية، وقد التقطت عند شروق الشمس على ارتفاع نحو 25 ألف كيلومتر فوق سطح المريخ.

ويبدو واضحاً في وسط الصورة بركان “أوليمبوس مؤنس” مع بزوغ ضوء الشمس، إلى جانب البراكين الثلاثة القريبة من خط الاستواء على المريخ، وهي قمة اسكريوس، وقمة بافونيس، وقمة أرسيا، فيما يظهر في الجزء العلوي من الصورة القطب الشمالي للمريخ.

وتقدم صورة مسبار الأمل لمحة عن مناخ كوكب المريخ، وهي تتجلى في ظهور الغيوم الثلجية فوق المرتفعات الجنوبية وكذلك حول بركان ألبا مؤنس، وبين الكوكب والفضاء من حوله.

وتظهر جودة الصورة الملتقطة من مسبار الأمل بفضل استخدام كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI، وهي كاميرا رقمية متخصصة لالتقاط صور ملونة دقيقة لكوكب المريخ، وتستخدم أيضاً لقياس الجليد والأوزون في الطبقة السفلى للغلاف الجوي، وهي كاميرا مبتكرة صممت خصيصاً لنقل صورة عالية الوضوح للغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.