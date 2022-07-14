الإمارات تعلن استثمار 2 مليار دولار لمواجهة لانعدام الأمن الغذائي

قررت الإمارات استثمار ملياري دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس. عقب لقاء لقادة تلك البلدان عن بعد، وفق ما نقلته قناة العربية عن وكالة رويترز.

وأكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، أن التعاون الاقتصادي أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والسلام.

وقال رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، إن الممر بين الإمارات والهند أبرز حل لأزمة الغذاء العالمية.

من جهته، قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي: “علينا التعاون لتحقيق الأمن الغذائي”.

فيما أكد الرئيس الأمركي، جو بايدن، أهمية المصالح الاقتصادية في إيجاد تعاون مشترك.