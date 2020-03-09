الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فيها إلى 59

أعلنت الإمارات اليوم عن رصد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا على أراضيها، بينهم 10 أجانب و4 مواطنين، ليصبح إجمالي المصابين المسجلين لديها 59 حالة.

وقالت وكالة سبوتنيك إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من خلال التقصي النشط والمستمر.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تعود لجنسيات مختلفة، تضمنت 4 من الإمارات و3 من إيطاليا و2 من كل من بنغلاديش ونيبال، وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا.

وأكدت الوزارة الإماراتية أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية و الخاصة كافة على مستوى الدولة بدء من يوم الأحد ولمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة و الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة، ويأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي، وكذلك في مختلف مؤسسات التعليم العالي.