الإمارات تعلق العمل باتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول مع إسرائيل

سيطلب من المواطنين الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (الإثنين) أن نظيرتها الإماراتية أبلغتها أنه سيتم تعليق العمل باتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول بين البلدين حتى الأول من يوليو القادم في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إنه تم تعليق العمل بالاتفاقية وفقا لمادة بها تتيح لكل طرف تعليق تنفيذ الاتفاقية لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالصحة العامة.

إلغاء الإعفاء من تأشيرة الدخول

وفي هذه المرحلة وحتى تاريخ الأول من يوليو القادم، سيطلب من المواطنين الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول قبل السفر إلى الإمارات ما لم يتم إخطارهم بخلاف ذلك.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه سيطلب من مواطني الإمارات الحصول على تأشيرة دخول مسبقا قبل السفر إلى إسرائيل.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاق سلام في 15 سبتمبر 2020 برعاية أمريكية لتكون أول دولة خليجية وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن توصلت لإتفاق سلام مع إسرائيل.

وفي أكتوبر وقعت إسرائيل والإمارات على اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول، لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية لا تطلب من الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول خاصة أو جواز سفر أجنبي للسفر إليها.

وسجلت الإمارات حتى اليوم 256732 حالة إصابة بمرض فيروس كورونا و751 حالة وفاة و228364 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة الإماراتية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأحد إن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 547689 حالة و3989 حالة وفاة، و460596 حالة شفاء.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

