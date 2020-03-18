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الإمارات تعلق إصدار جميع تصاريح العمل بدءا من الخميس

لتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا
المال - خاص 11:37 م, الأربعاء, 18 مارس 20 11:37 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تعليق اصدار جميع انواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة، ابتداء من اليوم الخميس، حتى إشعار آخر، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض إكسبو 2020.

ويأتي قرار الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” ومنع انتشاره، بحسب سكاي نيوز عربية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم الأربعاء، وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار كورونا، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

كما قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية “تعليقاً مؤقتا” لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة، لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك إبتداءً من الساعة 01:00 فجر يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات.

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بقلم المال - خاص

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