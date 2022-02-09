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الإمارات تعتزم إلغاء كل قيود كورونا منتصف فبراير

نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 100%
أيمن عزام 9:28 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 9:28 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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قررت الإمارات العربية المتحدة تخفيف القيود المفروضة على الطاقات الاستيعابية لكل الأنشطة بشكل تدريجي للسيطرة على فيروس كورونا، على أن يتم إلغاء كل تلك القيود في منتصف فبراير الحالي.

إلغاء كل قيود كورونا

كشف سيف الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدّات فيروس كورونا، عن الإلغاء المتدرج للقيود على الطاقة الاستيعابية على جميع الأنشطة والفعاليات بدولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل، للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الحالي.

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من جهتها قالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي، إن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 100%، في حين بلغت نسبة متلقّي جرعتيْ لقاح كانت 94.75% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

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بقلم أيمن عزام

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