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الإمارات تطلق مركبات مبتكرة ذاتية القيادة في 2021

كشفت الإمارات اليوم عن نيتها إماطة النقاب عن مركبات ذاتية القيادة مبتكرة من نوعها خلال عام 2021 المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" لصناعات الدفاع المملوكة لحكومة أبو ظبي، إنها ستعلن عن عدد من المركبات الجديدة التي…

محمود خاطر 5:14 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 5:14 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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كشفت الإمارات اليوم عن نيتها إماطة النقاب عن مركبات ذاتية القيادة مبتكرة من نوعها خلال عام 2021 المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيدج” لصناعات الدفاع المملوكة لحكومة أبو ظبي، إنها ستعلن عن عدد من المركبات الجديدة التي تحلق ذاتيا العام المقبل.

وأعرب فيصل البناي الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية في اجتماع عبر الانترنت عن اعتقاده بأن أوائل العام المقبل سيشهد الإعلان عن عدد من المنصات لهذه المركبات.

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وأضاف أن “القدرات الذاتية مثل الطائرات المسيرة تمثل حاجة استراتيجية للإمارات”.

وشكلت أبوظبي “إيدج” في أواخر العام الماضي وتضم أكثر من 25 كيانا مملوكا للدولة أو خاصا في قطاع الدفاع في الإمارات بإيرادات سنوية قدرها 5 مليارات دولار.

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بقلم محمود خاطر

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