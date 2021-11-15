الإمارات تطلق صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة

يتمثل الهدف من الصندوق في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا

أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة.

تدشين صندوق حي دبي للمستقبل

وكتب في حسابه على تويتر”: “تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم وحمدان بن محمد حفظهم الله بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أطلقنا اليوم صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة، واعتمدنا ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات تعيين شريف البدوي مديراً تنفيذياً للصندوق” .

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم وحمدان بن محمد حفظهم الله بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أطلقنا اليوم صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة، واعتمدنا ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات تعيين شريف البدوي مديراً تنفيذياً للصندوق .— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 15, 2021

يمكن الاستفادة من الصندوق عبر https://t.co/LsGj23ArJK الهدف من الصندوق هو دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، رهان محمد بن راشد المستقبلي هو الاقتصاد الرقمي .— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) November 15, 2021

وأوضح : “يمكن الاستفادة من الصندوق عبر موقع: http://futuredistrictfund.com .

ويتمثل الهدف من الصندوق في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، إذ أن الاقتصاد الرقمي هو رهان محمد بن راشد المستقبلي.