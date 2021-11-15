أسواق عربية

الإمارات تطلق صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة

يتمثل الهدف من الصندوق في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا
أيمن عزام 4:57 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 4:57 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة.

تدشين صندوق حي دبي للمستقبل

وكتب في حسابه على تويتر”: “تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم وحمدان بن محمد حفظهم الله بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي، أطلقنا اليوم صندوق حي دبي للمستقبل بمليار درهم للاستثمار في الشركات الناشئة، واعتمدنا ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات تعيين شريف البدوي مديراً تنفيذياً للصندوق” .

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وأوضح : “يمكن الاستفادة من الصندوق عبر موقع:  http://futuredistrictfund.com  .

ويتمثل الهدف من الصندوق في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، إذ أن الاقتصاد الرقمي هو رهان محمد بن راشد المستقبلي.

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بقلم أيمن عزام

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