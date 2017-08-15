الإمارات تطبق 5 % قيمة مضافة

خالد بدر الدين: أعلن خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، أن بلاده بجانب بقية الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول تعتزم تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في يناير المقبل . وتعتزم أيضا حكومة الإمارات التي تضررت إيراداته

خالد بدر الدين:

أعلن خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، أن بلاده بجانب بقية الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول تعتزم تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في يناير المقبل .

وتعتزم أيضا حكومة الإمارات التي تضررت إيراداتها من هبوط أسعار النفط، تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100 % على التبغ ومشروبات الطاقة و50 % على المشروبات الغازية المحلاة.

وأدلى خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات بتلك التصريحات للصحفيين قبل أن تبدأ البلاد تطبيق بعض التغييرات الكبيرة في نظامها الضريبي منذ عقود.

وذكرت وكالة رويترز أنه من المتوقع إصدار قوانين خاصة بالضريبة على القيمة المضافة، وضريبة انتقائية في الربع الثالث من العام الحالي، وإصدار القواعد الخاصة بتطبيق تلك القوانين في الربع الأخير من هذا العام .