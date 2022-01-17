سيـــاســة

الإمارات تطالب المجتمع الدولي بإدانة هجوم ميليشيا الحوثي

أكدت على أن على أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب
أيمن عزام 7:46 م, الأثنين, 17 يناير 22 7:46 م, الأثنين, 17 يناير 22

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عبر وزير خارجية دولة الإمارات عن إدانة بلاده هجوم ميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم، مؤكدا على أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.

هجوم ميليشيا الحوثي

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

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وقالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي و مواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل.

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بقلم أيمن عزام

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