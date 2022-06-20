الإمارات تضخ 6 مليارات دولار في السودان.. وديعة وميناء ومنطقة حرة

تعتزم الإمارات ضخ 6 مليارات دولار استثمارات في السودان فيما يعد أول استثمار أجنبي ضخم منذ الإطاحة بالمكون المدني للسلطة الحاكمة.

ووفق ما كشفته وكالة رويترز، تستهدف الإمارات بناء ميناء جديد في السودان، فضلا عن منطقة تجارة حرة وإيداع بعض ملايين الدولارات في المركزي السوداني.

وحسب ما نقلته الوكالة عن أسامة داود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مجموعة “دال” السودانية، فإن الإمارات سوف تبني ميناء جديدا في السودان على البحر الأحمر .

ومجموعة “دال” تعد شريكا في الاتفاق، وهي تعمل في العديد من قطاعات الأعمال بما في ذلك – الأغذية والمشروبات والزراعة ونقل التربة والعقارات والطاقة والتعدين والسيارات والرعاية الصحية والتعليم، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وقال عبد اللطيف إن الحزمة الاستثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة ومشروعا زراعيا كبيرا ووديعة وشيكة في البنك المركزي السوداني بقيمة 300 مليون دولار.

وكانت صحف سودانية قد كشفت بالأمس عن أن الحكومة السودانية ترتب للإعلان عن اتفاق لإنشاء ميناء جديد بمواصفات حديثة شمال مدينة بورتسودان بتمويل من شركة أبو ظبي القابضة في الإمارات.

وقالت الصحف إن مشروع ميناء يحتوي أرصفة بمواصفات عالمية، وأنظمة مناولة حديثة لاستقبال سفن الحاويات الكبيرة، إضافةً إلى سفن السحب السائب ذات السعة العالية.

كما يحتوي المشروع على منطقة حرّة صناعية تجارية ضخمة، ومنطقة سكنية تستوعب نحو 100 ألف من العاملين بالميناء.

ومن المقرّر إنشاء طريق مرور سريع بطول 450 كيلو مترا من منطقة مشروع أبو حمد الزراعي بولاية نهر النيل إلى الميناء الجديد بتمويل من صندوق أبو ظبي لمدة 25 عامًا.