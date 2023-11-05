الإمارات تصدرا قرارا جديدا بشأن ضريبة شركات المناطق الحرة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة من ضريبة الشركات المتعلقة بالمناطق الحرة.

قال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري: “تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي بالدولة، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال.

، وتعكس هذه القرارات الجديدة أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالدولة والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية”وفق الخوري.

أشار الخوري إلى أن وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة