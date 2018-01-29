الإمارات تشكو باكستان في منظمة التجارة العالمية

متابعات أظهر بيان لمنظمة التجارة العالمية، اليوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت بشكوى تجارية للمنظمة بشأن رسوم تفرضها باكستان على أغلفة البولي إيثيلين الرقيقة التي تستخدم في حفظ الأغذية.وقالت الإمارات وفق ما نقلته رويترز إن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضت عليها وعلى كل من الصين وسلطن

متابعات

أظهر بيان لمنظمة التجارة العالمية، اليوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت بشكوى تجارية للمنظمة بشأن رسوم تفرضها باكستان على أغلفة البولي إيثيلين الرقيقة التي تستخدم في حفظ الأغذية.

وقالت الإمارات وفق ما نقلته رويترز إن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضت عليها وعلى كل من الصين وسلطنة عمان والسعودية من أبريل 2015 وتم تمديدها في ديسمبر 2016، تعد انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

ولدى باكستان 60 يوما لتسوية النزاع ويكون للإمارات بعد انقضاء المدة دون تسوية الحق في أن تطلب من المنظمة الفصل فيها.

