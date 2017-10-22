الإمارات تسعى للفوز بعضوية البحرية الدولية على الفئة الثانية

السيد فؤاد، معتز محمودكشف مصدر بالوفد الإماراتى المشارك باجتماعات وزاء النقل العرب، اليوم الأحد، عن سعي دولته للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة الثانية.جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الامارات العربية المتحدة باجتماعات وزاء النقل العرب المقام بالإسكندرية الذي بدأ

السيد فؤاد، معتز محمود

كشف مصدر بالوفد الإماراتى المشارك باجتماعات وزاء النقل العرب، اليوم الأحد، عن سعي دولته للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة الثانية.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الامارات العربية المتحدة باجتماعات وزاء النقل العرب المقام بالإسكندرية الذي بدأ أمس السبت

وأوضح المصدر ذاته أن الإمارات انضمت الى عضوية المنظمة البحرية الدولية منذ عام ١٩٨٠.

وأشار إلى أن الإمارات تسعى لتحقيق إنجازات نوعية تساهم فى تحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن القطاع البحرى يعد أحد الصناعات التى تساعد على تنوع مصادر الدخل استعدادا لمرحلة ما بعد النفط.

واعتبر المصدر أن الامارات أصبحت المكان المفضل للمنظمات البحرية المرموقة لتنظيم المؤتمرات والمعارض البحثية الدولية.