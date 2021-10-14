«الإمارات» تسجل أعلى معدل لسرقة المركبات فى الدول العربية خلال 2020

سجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل لسرقة السيارات بين الدول العربية خلال العام الماضى مع وقوع 5.7 حالة سرقة لكل 100 ألف نسمة، فيما جاءت المغرب فى المركز الثانى بالقائمة بمعدل بلغ 3.5 حالة وذلك وفقًا للبيانات والاحصائيات المنشورة على موقع statista.

ورصد التقرير قائمة أعلى 30 دولة عالميا تسجيلًا لأعلى معدل سرقة سيارات خلال العام الماضى، حيث جاءت نيوزيلندا فى صدارة دول العالم من حيث معدل سرقة السيارات مع حدوث 1172 حالة لكل 100 ألف نسمة.

نيوزيلندا فى صدارة دول العالم.. وأمريكا رابعاً

وجاءت أوروجواى فى المركز الثانى فى القائمة بعد أن رصدت وقوع 558.5 حالة لكل 100 ألف مواطن، فيما حلت إيطاليا فى المركز الثالث بواقع 232.8 حالة، وتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل بلغ 288.9 حالة سرقة للمركبات بشتى أنواعها.

وظهرت اليونان فى المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى فى معدل سرقة السيارات لكل 100 ألف شخص خلال العام الماضى، بمعدل بلغ فى المتوسط 227.8 حالة، فيما جاءت السويد فى المركز السادس فى القائمة بمعدل 218.6 حالة، أما المركز السابع فجاء من نصيب أستراليا بواقع 214.1 حالة.

وحصلت المملكة المتحدة على المركز الثامن فى قائمة دول العالم الأعلى فى معدل سرقة السيارات خلال العام الماضى بعد أن سجلت السلطات بها 203.2 حالة لكل 100 ألف شخص، وتبعتها هولندا بمعدل بلغ 162.6 حالة، فيما حصد تشيلى على المركز العاشر فى القائمة بعد أن بلغ معدل شرقة السيارات بها 129.9 حالة لكل 100 ألف شخص.

هوندا سيفيك أعلى سيارة معرضه للسرقة فى أمريكا

قال تقرير نشر على موقع insurify إن هوندا سيفيك جاءت فى صدارة الطرازات الأعلى عرضة للسرقة فى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضى بإجمالى 38.4 ألف سيارة، بواقع 5 مركبات لكل ألف شخص، مع العلم أن موديل سنة 2000 كان الأكثر عرضة للسرقة بإجمالى 5290 سيارة.

وأشار التقرير إلى أن حملات السرقة استهدفت فى المقام الأول سيارات بيك آب، والسيدان العائلية متوسطة الحجم، فى حين قلت مستويات السرقة للمركبات الكورس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs.

وحلت هوندا أكورد فى المركز الثانى حيث تعرض السيارة فى أمريكا خلال العام الماضى بعد أن سرق ما بين 36.8 ألف مركبة، بواقع 4 سيارات لكل ألف شخص، وكان موديل إنتاج 1997 الأكثر عرضة للسرقة بواقع 5029 مركبة.

أما المركز الثالث فجاء من نصيب فورد – بيك آب حيث تعرض ما يقرب من 36.3 ألف وحدة منها للسرقة خلال العام الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل 5 سيارات لكل 1000 شخص، وكان لموديل عام 2006 النسبة الأكبر من السرقة بإجمالى 3173 سيارة.

كما جاءت فئة البيك آب فى المركز الرابع أيضًا لكن هذه المرة تابعة للعلامة الأمريكية شيفروليه، حيث قام المحتلون بسرقة ما يقرب من 31.5 ألف مركبة منها خلال العام الماضى، بواقع 5 سيارات لكل ألف شخص، كما كان لموديل عام 2004 الأكثر عضة للسرقة بإجمالى 2097 سيارة.

وخامسًا جاءت تويوتا كامرى، حيث تمت سرقة ما يقرب من 16.9 ألف مركبة منها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضى، بواقع سياراتين لكل ألف شخص، كما كان موديل إنتاج عام 2017 الأكثر عرضة للسرقة بإجمالى 1144 سيارة.

وتعرضت نيسان ألتيما لسرقة ما يقرب من 13.3 ألف حالة سرقة لها فى أمريكا خلال العام الماضى، لتحصل بذلك على المركز السادس فى قائمة الموديلات والطرازات الأعلى عرضة للسرقة بالولايات المتحدة فى 2020، بمعدل سياراتين لكل ألف شخص، مع العلم أن موديل 2017 كان الأكثر عرضة للسرقة بإجمالى 1451 سيارة.

تويوتا كورولا فى المركز السابع

حصلت تويوتا كورولا، السيارة الأعلى مبيعًا فى العالم، على المركز السابع فى قائمة الموديلات الأعلى سرقة بأمريكا خلال العام الماضى، بعد أن تمكن الخارجون على القانون من سرقة 12.4 ألف وحدة منها، بواقع 1.9 مركبة لكل ألف شخص، كما أن موديل 2017 كان الأكثر عرضة للسرقة خلال العام الماضى بإجمالى 1034 سيارة.

أما المركز الثامن، فكان من نصيب جى إم سى من فئة البيك آب، حيث سرق منها العام الماضى 11.7 ألف سيارة، بمعدل 6 سيارات لكل ألف مالك لها فى أمريكا، وكان لموديل 2018 الحظ الأسوء بعد أن تصدر حملات السرقة من قبل المحتالين بواقع 1170 سيارة.

وفى المركز التاسع، جاءت دودج بيك آب بإجمالى 11.2 ألف حالة سرقة، بمعدل 3 سيارات لكل 1000 مالك لها، مع العلم أن موديل 2001 كان الأكثر عرضة للسرقة بإجمالى 1155 سيارة.

وشهدت القائمة ظهور أول سيارة من فئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، والممثلة فى جيب شيروكى، بإجمالى 9818 سيارة على مدار العام الماضى، بمتوسط 3 سيارات لكل ألف مالك لها، وكان موديل 2000 الأكثر عرضة للسرقة بإجمالى 646 سيارة.