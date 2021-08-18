الإمارات تستقبل الرئيس الأفغاني الفار من أفغانستان

استقبلت الإمارات الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني وأسرته، وفق ما أعلنته وزارة خارجيتها في بيان صدر الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج.

ونص البيان على أن استقبال غني الذي فر من أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان عليه يعود “لأسباب إنسانية”.

استقبال الرئيس الأفغاني الفار

وكان غني قد برر مغادرته لكابول الأحد الماضي على فيس بوك بـ”تفادي إراقة الدماء” دون أن يشير إلى مكان تواجده.

أعلنت الإمارات الأربعاء أنها استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته “لاعتبارات إنسانية”، وفق ما أعلنته وزارة خارجيتها في بيان، بعد أن فر من بلاده التي سيطرت عليها حركة طالبان.

وذكرت الخارجية الإماراتية أن “دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية”.

وكان من غير المعلوم مكان تواجد الرئيس الأفغاني السابق منذ مغادرته العاصمة كابول.

وفر غني الأحد في وقت أحكمت الحركة طوقها على العاصمة التي دخلها مقاتلوها واستولوا على القصر الرئاسي.

وكتب غني على فيس بوك “انتصرت طالبان بعدما احتكمت إلى السيف والبنادق وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها”، مؤكدا أنه غادر بلاده لتجنيبها “إراقة الدماء” لأن “عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيُقتلون” والعاصمة “كانت ستدمر” لو بقي فيها.

ولم يحدد غني مكان وجوده، وأشارت تكهنات إلى تواجده في أوزبكستان، وطاجيكستان، وسلطنة عمان، إلى أن أكدت الإمارات استضافته الأربعاء.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الخليجية الثرية مسؤولين سابقين أو أقرباء لهم بعد الإطاحة بهم من السلطة.

ففي 2017، استضافت الإمارات رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناوترا الذي حكم عليه بالسجن غيابيا لخمس سنوات.

واضطر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرة بلاده في الثالث من أغسطس 2020 إلى الإمارات، ليعيش حياة مترفة في منفاه بسبب تحقيقات بالفساد.

ويُذكر أن الإمارات واحدة من ثلاث دول اعترفت بنظام حكم طالبان بين عامين 1996 و2001 حين أطاحت بها الولايات المتحدة.