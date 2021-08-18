سيـــاســة

الإمارات تستقبل الرئيس الأفغاني الفار من أفغانستان

مؤكدة أن استقباله يعود لأسباب إنسانية
أيمن عزام 9:59 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 9:59 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبلت الإمارات الرئيس الأفغاني الفار أشرف غني وأسرته، وفق ما أعلنته وزارة خارجيتها في بيان صدر الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج.

ونص البيان على أن استقبال غني الذي فر من أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان عليه يعود “لأسباب إنسانية”.

استقبال الرئيس الأفغاني الفار

وكان غني قد برر مغادرته لكابول الأحد الماضي على فيس بوك بـ”تفادي إراقة الدماء” دون أن يشير إلى مكان تواجده.

أعلنت الإمارات الأربعاء أنها استقبلت الرئيس الأفغاني  أشرف   غني  وأسرته “لاعتبارات إنسانية”، وفق ما أعلنته وزارة خارجيتها في بيان، بعد أن  فر من بلاده  التي سيطرت عليها حركة طالبان.

اقرأ أيضا  السعودية تحث طالبان على حماية الأرواح عملا بالمبادئ الإسلامية

وذكرت الخارجية الإماراتية أن “دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية”.

وكان من غير المعلوم مكان تواجد الرئيس الأفغاني السابق  منذ مغادرته العاصمة كابول.

وفر غني الأحد في وقت أحكمت الحركة طوقها على العاصمة التي دخلها مقاتلوها واستولوا على القصر الرئاسي.

وكتب غني على فيس بوك “انتصرت طالبان بعدما احتكمت إلى السيف والبنادق وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ على بلادها”، مؤكدا أنه غادر بلاده لتجنيبها “إراقة الدماء” لأن “عددا كبيرا من المواطنين كانوا سيُقتلون” والعاصمة “كانت ستدمر” لو بقي فيها.

اقرأ أيضا  رويترز : قوات أمريكية ستصل إلى مطار كابول الثلاثاء

ولم يحدد غني مكان وجوده، وأشارت تكهنات إلى تواجده في أوزبكستان، وطاجيكستان، وسلطنة عمان، إلى أن أكدت الإمارات استضافته الأربعاء.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الخليجية الثرية مسؤولين سابقين أو أقرباء لهم بعد الإطاحة بهم من السلطة.

ففي 2017، استضافت الإمارات رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناوترا الذي حكم عليه بالسجن غيابيا لخمس سنوات.

واضطر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس مغادرة بلاده في الثالث من أغسطس 2020 إلى الإمارات، ليعيش حياة مترفة في منفاه بسبب تحقيقات بالفساد.

اقرأ أيضا  السيسي لأسر الثانوية العامة : لن نهدم مستقبل أبنائكم وهتشوفوا دا (فيديو)

ويُذكر أن الإمارات واحدة من ثلاث دول اعترفت بنظام حكم طالبان بين عامين 1996 و2001 حين أطاحت بها الولايات المتحدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

لجنة الزراعة بـ«الشيوخ» : الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطت 100% في العديد من السلع الغذائية

ياسمين فواز 9:06 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

مسئول في طالبان : أفغانستان ربما تدار من مجلس حاكم جديد

أيمن عزام 8:48 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

برلماني : الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي

ياسمين فواز 8:35 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

برلماني : الدولة المصرية حريصة على تطبيق معايير حقوق الإنسان

ياسمين فواز 8:02 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بسبب خسائر تريليون دولار ضد طالبان

خالد بدر الدين 3:00 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

مسئول إماراتي رفيع يرى تصريحات طالبان مشجعة

أيمن عزام 9:06 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21