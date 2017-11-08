الإمارات تستضيف معرض عقارات النيل – أبو ظبي 2017 الشهر المقبل

· كليلة: مؤتمر ومعرض عقارات النيل فرصة لتبادل الخبرات والتعاون المثمر بين العرب والمصريين

·أمين: السوق العقارية المصرية تشهد نمواً وانتعاشاً ملحوظاً

المال خاص

تستضيف عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة “مؤتمر ومعرض عقارات النيل 2017” والذي يضم مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بمصر في الفترة من 14-16 ديسمبر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يهدف مؤتمر ومعرض عقارات النيل، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار مصر بتقربلك، أن يكون الملتقى السنوي والدائم لمجتمع الأعمال العربي والمهتمين بالاستثمار في القطاع العقاري في مصر، وأن يكون بوابة مصر لتسويق وتصدير السوق العقارية وإنعاش الاقتصاد المصري من خلال توفير الفرص الاستثمارية الحقيقية التي يبحث عنها العربي بمصر.

قال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك المنظمة لمؤتمر ومعرض عقارات النيل – أبو ظبي 2017: “مؤتمر ومعرض عقارات النيل يعتبر واحداً من أهم الأدوات الترويجية لمصر والذي يسعي لوضعها على الخريطة الاستثمارية العربية من خلال عرض وجهات نظر الحكومة ومجتمع الأعمال والمطورين العقاريين على العالم العرب، بالإضافة لكونه فرصة لتبادل الخبرات والتعاون المثمر بين المستثمرين العرب والمصريين.”

وأضاف كليلة: “اظهرت بعض الدراسات أن السوق العقارية المصرية حققت عائدات بلغت 7.53%، مما يضعها في قائمة الدول التي تتصدر معدلات الإيجار المرتفعة على مستوى العالم، وأعتقد أن هذا هو التوقيت المناسب لدخول المستثمرين المحليين والدوليين السوق المصرية.”

وقال السيد شادي أمين، المدير التنفيذي للشركة: “يتزامن توقيت اطلاق مؤتمر ومعرض عقارات النيل مع الانتعاش الملحوظ الذي يشهده النشاط العقاري في مصر، مما سينعكس ايجاباً علي العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة خلال المعرض،” مضيفا ان، “هدفنا من خلال هذا الحدث والذي سيستمر لثلاثة ايام هو عرض المنتجات المميزة الخاصة بالسوق العقاري المصري امام قاعدة جماهيرية عريضة على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي بهدف فتح اسواق متميزة وجديدة.”

سيضم المعرض المتخصص لفيفا من اكبر المطورين العقاريين في مصر لعرض مجموعة من العقارات الفاخرة والمتنوعة من عقارات سكنية وتجارية، كما سيمثل “معرضعقارات النيل – أبوظبي 2017” منصة متميزة للعارضين المصريين لعرض منتجاتهم خارج مصر وفتح اسواق جديدة بالخارج وتنمية محفظتهم العقارية.

يذكر ان نتائج دراسات السوق اظهرت أن أكثر من 450 ألف مصري بما يمثل 12% من الجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتماماً بالاستثمار العقاري في بلادهم، كما احتل سكان مدينة أبوظبي المرتبة الثالثة عالمياً من حيث معدل القوة الشرائية.

ومن جهه اخري، أظهر تقرير للبنك المركزى المصري أن حجم الاستثمارات العربية فى مصر خلال النصف الأول من العام 2016 – 2017 قد بلغت حوالي 1.8 مليار دولار، كما سجلت استثمارات الدول العربية بمصر نحو 24 مليار دولار.

تنطلق الدورة الأولى من معرض عقارات النيل 2017 تحت شعار مصر بتقربلك في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، ثم تليها دورات أخرى للمعرض في اثنين من كبرى دول الخليج العربي، بالإضافة إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.