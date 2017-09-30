الإمارات تستضيف الاجتماع المقبل للجمعية العامة للإنتربول

وكالات:أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت، أن اجتماع الجمعية العامة للإنتربول الـ 87 سيقام فى دبى العام المقبل، وذلك بعد أن اختارت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية، الإمارات لتكون الدولة المستضيفة لهذا الاجتماع.وأضافت الوكالة الإماراتية أن العميد حمد عجلان العميمى مدير عام الشرطة الجن

وكالات:

أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم السبت، أن اجتماع الجمعية العامة للإنتربول الـ 87 سيقام فى دبى العام المقبل، وذلك بعد أن اختارت الجمعية العمومية للمنظمة العالمية، الإمارات لتكون الدولة المستضيفة لهذا الاجتماع.

وأضافت الوكالة الإماراتية أن العميد حمد عجلان العميمى مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس وفد الدولة المشارك فى اجتماع الجمعية العامة للإنتربول الـ 86، تسلم علم منظمة الانتربول كممثل للدولة المستضيفة.

وكانت أعمال اجتماع الجمعية العمومية للإنتربول قد انطلقت – الأسبوع الماضى – فى العاصمة الصينية (بكين) وبحضور الرئيس الصيني، حيث ناقش المجتمعون عددا من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال المنظمة الدولية من بينها سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدول الأعضاء العاملة فى المجالات الشرطية، وعددا من الموضوعات التنظيمية.

وتعد الجمعية العامة للإنتربول أعلى هيئات الانتربول الادارية، وتجتمع سنويا لاتخاذ القرارات الهامة المتعلقة التى تتصل بالسياسة العامة، والموارد، وأساليب العمل، والأنشطة والبرامج، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية فى المنظمة.