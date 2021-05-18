اقتصاد وأسواق

الإمارات تستحوذ على 48% من صادرات الذهب والأحجار الكريمة من مصر (جراف)

الإمارات استوردت ذهبًا، خلال يناير وفبراير 2020 بقيمة 411 مليون دولار
محمود زكي 8:17 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 8:17 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

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بلغت صادرات الذهب والأحجار الكريمة صادرات الذهب، خلال شهري يناير وفبراير ، من العام الحالي 229 مليون  دولارا، والتي تعادل حوالي 3.6 مليار جنيه مصري، وفق التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري، والذي قال إن هناك تراجعا في نسبة الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 54% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف التقرير، الذي حصلت المال على نسخة منه، أن حجم الصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت حوالي 548 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 8.72 مليار جنيه في تلك الفترة.

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وأكد التقرير أن الإمارات احتلت النصيب الأكبر من صادرات الذهب المصري، خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2021

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت 110 مليون دولار تستحوذ من خلالها على أكثر من 48% من إجمالي الصادرات والتي تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه في الفترة المذكورة من العام الحالي.

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ونوّه المجلس التصديري لمواد البناء بأن هناك تراجعا في صادرات مصر من الذهب إلى الإمارات بنسبة 73%، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 

وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري إلى أن الإمارات العربية المتحدة استوردت ذهبًا، خلال يناير وفبراير  من العام الماضي 2020 بقيمة 411 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 6.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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