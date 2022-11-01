الإمارات ترفع أسعار البنزين في نوفمبر.. زيادات تصل إلى 29 فلسا

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول أسعار الوقود في الدولة لشهر نوفمبر الحالي، والتي شهدت ارتفاعًا بمقدار يتراوح بين 25 و29 فلسًا للتر الواحد.

وجاءت أسعار الوقود في الدولة على الشكل الآتي، إذ أصبح سعر البنزين الممتاز من فئة “Super 98” يساوي 3.32 درهم للتر الواحد، في حين سجل “Special 95” (خصوصي) سعر 3.20 درهم للتر.

أما فئة “إي بلس 91” فأصبح سعرها 3.13 درهم للتر الواحد.

وتم تسعير لتر الديزل عند 4.01، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”.

وارتفع سعر لتر الممتاز بمقدار 29 فلسًا من 3.03 درهم في أكتوبر ، في حين ارتفع سعر الخصوصي بمقدار 28 فلسًا.

أما سعر “إي بلس” فارتفع أيضًا بمقدار 28 فلسًا، في حين ارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلسًا.

ورغم الارتفاع، فإن أسعار البنزين لشهر نوفمبر لم تصل إلى أسعار شهر سبتمبر ، في حين تجاوز سعر الديزل الحالي سعره في ذلك الشهر، إذ سجل في سبتمبر 3.87 درهم للتر.

وكان قد أصدر تحالف “أوبك بلس” قرارًا بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا ابتداء من نوفمبر الحالي، في 5 أكتوبر الماضي.