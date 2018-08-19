الإمارات ترفض استقبال لبنان لوفد حوثي

أحمد صبرى انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية استقبال لبنان وزعيم حزب الله حسن نصر الله لوفد من الحوثيين، معتبرا ذلك لا يتفق مع سياسة النأي بالنفس التى تحتاجها بيروت. وتساءل فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة…

أحمد صبرى

انتقد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية استقبال لبنان وزعيم حزب الله حسن نصر الله لوفد من الحوثيين، معتبرا ذلك لا يتفق مع سياسة النأي بالنفس التى تحتاجها بيروت.

وتساءل فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “كيف تتسق سياسة النأي بالنفس والتي يحتاجها لبنان لتوازنه السياسي و الإقتصادي وموقعه العربي والدولي مع إستقبال حسن نصر الله لوفد من المتمردين الحوثيين؟، مضيفا “سؤال نتمنى من لبنان أن يتعامل معه”

وأوضح: “أزمة اليمن وحربها من الأولويات التي ترتبط جوهريا بمستقبل أمن الخليج العربي وإستقراره وليست بالموضوع الثانوي لنا، وفِي هذا السياق لا يمكن للبنان أن يكون محطة لوجستية أو سياسية للحوثي وتجاهل التعامل مع الموضوع سيفاقم تداعياته”.