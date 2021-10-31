سيـــاســة

الإمارات تدعو مواطنيها في لبنان للعودة إلى البلاد

في ظل تصاعد الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية
المال - خاص 7:14 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 7:14 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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دعت الإمارات، مساء اليوم الأحد، رعاياها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة إلى البلاد، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، “إنها تدعو جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة لدولة الإمارات في أقرب وقت، نظرا للأحداث الراهنة وبناء على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان وقرار سحب الدبلوماسين من لبنان”.

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وذكر وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، خالد عبد الله بالهول، بحسب البيان، أن “الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المواطنين الإماراتيين إلى لبنان”، مؤكدا “جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات”.

وكانت دولة الإمارات، أعلنت أمس السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المتعلقة بحرب اليمن. وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة إماراتي إن: “قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة”.

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وطفت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني على السطح يوم الثلاثاء الماضي وتسببت في أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية. وقال قرداحي في تصرحاته التي أدلى بها قبل أن يتولى الوزارة إن جماعة “أنصار الله” التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد “الاعتداءات”، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وعلى خلفية نشر هذه التصريحات، استدعت الحكومة السعودية سفيرها في لبنان، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة، كما قررت وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة. وفي الإطار ذاته، اتخذت كلا من الحكومة الكويتية والبحرينية نفس الإجراء مع لبنان.

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في المقابل أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، مشددا على أهمية العلاقات مع السعودية وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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بقلم المال - خاص

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