الإمارات تدعو لآلية تعاون مع السعودية لحل الخلافات

خالد بدر الدين:

تسعى الإمارات لتشكيل لجنة مشتركة مع السعودية في القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية تهدف لتعزيز العلاقات التى توترت بعد نشوب خلاف مع قطر وأدى إلى انشقاق داخل صفوف مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يريد تشكيل ”لجنة للتعاون والتنسيق المشترك“ مع السعودية التى لم تصدر تعليق حتى الآن .



وتعقد الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر قمتها السنوية في الكويت اليوم الثلاثاء وقد يلقي إعلان الإمارات بظلاله على القمة التي يشارك فيها أمير قطر.



وذكرت وكالة رويترز إن اقتراح الإمارات يتزامن أيضا مع تصاعد النزاع في اليمن الذي تشارك فيه السعودية والإمارات بكثافة وقُتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أمس الاثنين في هجوم استهدف موكبه بعد أن غير الجانب المتحالف معه في الحرب الأهلية اليمنية وتخلى عن الحوثيين الذين تدعمهم إيران وانضم للتحالف الذي تقوده السعودية.



وقال مصدران دبلوماسيان إن الكويت التي قادت جهود وساطة غير ناجحة بين الجانبين ستحاول مجددا استخدام القمة لحل النزاع ولاسيما إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى الكويت للمشاركة في أعمال القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها اليوم.



وعرض تلفزيون الكويت لقطات لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وهو يستقبل أمير قطر في المطار ليصبح أول رئيس دولة يصل للمشاركة في القمة التي سيغيب عنها زعماء السعودية والبحرين وسلطنة عمان ومن المرجح أن يمثل دولة الإمارات في القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بينما يمثل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذى وصل إلى البلاد ليرأس وفد بلاده في القمة الخليجية التي تبدأ أعمالها في العاصمة الكويتية حيث عرض التلفزيون الرسمي لقطات للوزير السعودي مع أمير الكويت في قاعة بمطار الكويت.

