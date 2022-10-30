الإمارات تخطط لرفع مشاركة المصادر المتجددة من مزيج الطاقة إلى 50% بحلول 2050

قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعي اليوم الأحد إن بلاده تستهدف زيادة مشاركة مشاريع الطاقة النظيفة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2050، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المزروعي أن الإمارات ستبدأ المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة في مطلع عام 2023 تماشيا مع مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ولم يتضح كيف ستحقق الدولة هذا الهدف مع استمرار اعتمادها على الوقود الأحفوري لتزويدها بنصف إمداداتها من الطاقة.

وذكر أن الإمارات تستهدف حصة 25 % من أسواق تصدير الهيدروجين الرئيسية بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا.

ومضى قائلا “إلى جانب استهدافها أسواقا أخرى في أوروبا وشرق آسيا ونطمح أن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع”.

وأطلقت الإمارات خطتها الاستراتيجية للطاقة لعام 2050 في عام 2017. وتستضيف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في الفترة من 31 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر.