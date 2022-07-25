الإمارات: تخصيص 10 مليارات دولار بـ«أبو ظبي القابضة» لمشروعات الشراكة مع مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك”، والوفد المرافق له، الذي ضم محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أبو ظبي القابضة”، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني “للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية” المنعقدة بالقاهرة اليوم، وتم مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

في بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الإمارتية تشهد عهداً جديداً من الترابط والتكامل الاقتصادي، وأهمية اغتنام القطاع الخاص للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتولد عن التطور المتسارع للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين في كافة المجالات، لاسيما بعد أن تم توقيع “مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة” بين مصر والإمارات والأردن، بما ستحمله من فرص غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك” أنهم هنا في بلدهم الثاني مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني “للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية”، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من عدد من الدول الشقيقة للاستفسار عن تفاصيل المبادرة للانضمام لها.

وتابع أن هدفهم هو تفعيل هذه المنصة المهمة للشراكة، لخدمة الدول المشاركة فيها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان النمو.

ونوّه الدكتور الجابر بأنه تم تخصيص 10 مليارات دولار من خلال شركة “أبو ظبي القابضة” للعمل على تفعيل مشروعات هذه الشراكة، مضيفاً أن لديهم رغبة في دخول السوق المصرية، والاستثمار بعدد من القطاعات، لاسيما سوق الغاز المصري، وأبدى أيضا استعدادهم الكامل للاستثمار في مشروعات البوليستر.

وأضاف الدكتور الجابر أن لديهم توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم الدعم الكامل والمساندة للأشقاء المصريين لإنجاح الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وأوضح محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أبو ظبي القابضة”، أنه تم طرح بعض المشروعات ويتم العمل عليها ومناقشة تفاصيلها، في إطار الجهود المبذولة للاستثمار في عدد من المشروعات المصرية.

وتعقيباً على ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: “نحن نرحب بكم في مصر، وعازمون على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة الشراكة، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الدول الثلاث مصر والإمارات والأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتشجيع دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”.

ولفت إلى أن اهتمام عدد من الدول الشقيقة بالانضمام للمبادرة يعكس إرادة سياسية عربية عازمة على تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا، رغماً عن التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول على ترحيب مصر بالاستثمارات الإماراتية في قطاعات البترول المختلفة، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مصر.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عدداً من الفرص المطروحة من خلال صندوق مصر السيادي، وإجراءات التعاون لتفعيل الشراكة بين البلدين في المشروعات الاستثمارية.