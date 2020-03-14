الإمارات تخصص 27 مليار دولار لدعم اقتصادها ضد كورونا

المصرف المركزي الإماراتي يستمر بمراقبة الوضع عن كثب، ويؤكـد استعداده التام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعـت الضرورة".

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه “أصدر أيضا لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا”

وأضاف البيان أن “المصرف المركزي يستمر بمراقبة الوضع عن كثب، ويؤكـد استعداده التام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعـت الضرورة”. بحسب موقع “الإمارات اليوم”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، بحسب سبوتنيك الروسية

وأكدت الوزارة في بيان أن “الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 23 حالة”، كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشارت الوزارة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.