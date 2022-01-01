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الإمارات تحظر سفر مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا

أرجعت وزارة الخارجية قرارها إلى الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدلات الإصابات الحالي
أيمن عزام 4:34 م, السبت, 1 يناير 22 4:34 م, السبت, 1 يناير 22

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أعلنت الإمارات عن تحديث بروتوكولات السفر إلى الخارج بالنسبة لمواطنيها، إذ لن يُسمح بسفر المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا إلى الخارج اعتبارا من 10 يناير، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكدت الوزارة كذلك اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر، كما تحددت الفئات المستثناة من هذا القرار، إذ يُسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

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وأرجعت وزارة الخارجية قرارها إلى الوضع الوبائي عالميا وارتفاع معدلات الإصابات الحالي، إذ جاء القرار للحفاظ على صحة وسلامة مواطني الدولة، حسب نص القرار.

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بقلم أيمن عزام

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