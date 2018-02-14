الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى جزر المالديف

وكالاتدعت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى المالديف؛ للحيطة والحذر نظرًا للأوضاع والاضطرابات السياسية.وقالت الوزارة، على حساب "تواجدي" بموقع "تويتر"، إنه يمكن لمواطني الدولة المتواجدين في المالديف التواصل في الحالات الطارئة مع مركز الاتصال التابع للوزارة؛ لخدم

وكالات





دعت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى المالديف؛ للحيطة والحذر نظرًا للأوضاع والاضطرابات السياسية.

وقالت الوزارة، على حساب “تواجدي” بموقع “تويتر”، إنه يمكن لمواطني الدولة المتواجدين في المالديف التواصل في الحالات الطارئة مع مركز الاتصال التابع للوزارة؛ لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم.

وتشهد جزر المالديف حاليًّا حالة من الاضطرابات السياسية، فيما أعلن رئيسها عبد الله يمين، في وقت سابق، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا، كما اقتحمت قوات الأمن المحكمة العليا، التي يقول حلفاء الرئيس إنها تحاول إسقاط الحكومة.