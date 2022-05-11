الإمارات تجمع 408 ملايين دولار في أول طرح لسندات خزانة اتحادية

بلغت حصيلة طرح أول سندات خزانة اتحادية في الإمارات بلغت نحو 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار).

وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان نقلته قناة العربية إن الطرح جذب طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي بحجم تغطية 6.3 مرات.

وجاء الطرح على شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى 3 أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

وسيتبع هذا الطرح إدراج في بورصة ناسداك دبي لترويج التداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين.

وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.