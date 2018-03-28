الإمارات تتعهد بنصف مليار دولار لدعم الجهود الأممية باليمن

رويترزذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دولة الإمارات تعهدت اليوم بتقديم 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن .وقالت الإمارات وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن التبرع جزء من خطة التحالف لتقديم 1.5 مليار دولار دعما لعمليات الأمم

رويترز



ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دولة الإمارات تعهدت اليوم بتقديم 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن .



وقالت الإمارات وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن التبرع جزء من خطة التحالف لتقديم 1.5 مليار دولار دعما لعمليات الأمم المتحدة في اليمن .



وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن نحو 1.8 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد، وهناك أكثر من مليون حالة مشتبه بأنها كوليرا، و8.4 مليون يمني على حافة المجاعة، بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الحرب التي تقودها السعودية والإمارات هناك ضد الحوثيين.





