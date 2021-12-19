ثقافة وفنون

الإمارات تتخلى عن الرقابة.. تصنيف “+21” يتيح للسينمات عرض الأفلام الدولية دون حذف

ضمن تحديث قوانينها الاجتماعية
المال - خاص 4:53 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 4:53 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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تخلت الإمارات عمليا عن الرقابة على الأفلام الدولية بعد أن أقرت تصنيفا جديدا يتيح للسينمات عرض النسخة العالمية دون حذف.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنّه سيتم”إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية”.

وأوضح في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أنه حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات.  

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ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر.

وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية. 

وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معا، وخفف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأ منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات.

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وأعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.

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ويسكن الإمارات 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي.

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بقلم المال - خاص

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