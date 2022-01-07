الإمارات تبدأ عمل بورصتي دبي وأبوظبي اليوم الجمعة لأول مرة بتاريخها

اشتغلت اليوم الجمعة 5 من بورصات الدول العربية منها لبنان وتونس والمغرب

أغلقت معظم بورصات الدول العربية أبوابها اليوم الجمعة كالمعتاد حيث تغلق أبوابها يومى الجمعة والسبت بينما فتحت بورصتا دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها للعمل اليوم لأول مرة فى تاريخها بعد قرارها الصادر فى نهاية العام الماضى بتعديل أيام العمل لتتوافق مع البورصات العالمية التى تعمل من الاثنين إلى الجمعة لتنضم إلى بقية البورصات العربية التى تعمل مثل الأسواق فى دول الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا وهى لبنان وتونس والمغرب.

صعد مؤشر بورصة دبى بأكثر من 0.75 % أو ما يعادل 24 نقطة ليرتفع إلى مايقرب من 3220 نقطة.

وهبط مؤشر سوق مال أو بورصة أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2% أو 15 نقطة لينزل إلى 8379 نقطة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن 5 من بورصات الدول العربية اشتغلت اليوم رغم أنه عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام.

خمسة من بورصات الدول العربية تعمل اليوم الجمعة منها دبى وأبو ظبى فى الإمارات

ومن بورصات الدول العربية التى فتحت أبوابها اليوم بورصة تونس التى زاد مؤشرها بحوالى 0.3% ليصعد إلى 6985 نقطة.

واستقر مؤشر بورصة لبنان فى العاصمة بيروت بدون تغيير يذكر لارتفاعه بنسبة طفيفة توقفت عند 0.07% فقط ليبلغ 1005 نقطة. بورصة أبوظبى

وتقدم مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بأكثر من 0.8% أو 108 نقطة ليزداد إلى 13 ألف 477 نقطة بختام تعاملات الجمعة.

وسجلت عدة أسهم إماراتية من بين بورصات الدول العربية ارتفاعات ملحوظة في جلسة 7 من يناير بأول يوم جمعة تتداول.

وفتحت أسواق الإمارات أبوابها اليوم الجمعة بعد قرار الحكومة الإماراتية بتعديل العطل الأسبوعية للقطاع العام لتصبح يومى السبت والأحد.

وسجل سعر سهم شركة دبي للاستثمار أعلى مستوى بشهرين بينما ارتفع سعر سهم شركة الدار العقارية لأعلى مستوى منذ شهر.

اسواق عربية

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي فى بورصة دبي إلى 2.7 مليار درهم عام 2021، بينما تجاوز ببورصة أبوظبي 16 مليار درهم.

ومن بين بورصات الدول العربية التى ارتفعت فى جلسة نهاية الأسبوع أمس الخميس مصر والدوحة بقطر والكويت ومسقط بسلطنة عمان.

ولكن مؤشر بورصة تداول جميع أسهم الشركات السعودية فى الرياض تراجع بحوالى 0.2% لينزل إلى ما يقرب من 11431 نقطة.