الإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وكشفت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تأسيس الصندوق عقب المحادثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز دعم الاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين.

وبحسب الوكالة، سيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

من جانب آخر، قال مسؤول تركي اليوم الأربعاء، قبيل محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، إن تركيا والإمارات ستبرمان اتفاقات في مجالات الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية واللوجستيات، بحسب “رويترز”.

وذكر المسؤول التركي أنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم بين الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي وصندوق الثروة السيادي التركي ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية وشركات تركية أخرى.