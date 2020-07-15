الإمارات تؤجل إطلاق «مسبار الأمل» للمرة الثانية والإعلان عن الموعد الجديد خلال 24 ساعة

وينطلق مسبار الأمل فى أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة.

أجّلت الإمارات إطلاق “مسبار الأمل” إلى المريخ من القاعدة الفضائية فى اليابان للمرة الثانية على التوالى.

وقالت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة فى بيان: “بعد اجتماعات مكثفة، تقرر تأجيل إطلاق مسبار الأمل من تاريخ 17 يوليو/تموز 2020 إلى موعد جديد فى شهر يوليو/تموز الجارى وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد خلال 24 ساعة”.

وينطلق مسبار الأمل فى أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة.

ويستغرق المسبار 7 أشهر للسفر لمسافة 493 مليون كيلومتر إلى المريخ، ليقوم بالدوران حول كوكب المريخ لسنة مريخية كاملة تبلغ 687 يوما.

فى وقت سابق، كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن 7 أهداف استراتيجية ملهمة خلال مهمة “مسبار الأمل” تدور حول المعرفة البشرية والقدرات الإماراتية والتعاون الدولى بجانب البيانات التى سيجمعها والنتائج العلمية التى سيحققها بما يعزز المعرفة فى مجال علوم الفضاء لخدمة الإنسانية.