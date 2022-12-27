«الإمارات الدولية» تستثمر في منصة محاصيل مصر الرقمية

وقعت شركة الإمارات الدولية للاستثمار (EIIC)، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية للشركة الوطنية القابضة، اتفاقية شراكة مع شركة محاصيل مصر، أول منصة رقمية إقليمية لتصدير الحاصلات الزراعية، وذلك لدعم توسعات منصتها الإلكترونية لتجارة المحاصيل الزراعية إقليمياً ودولياً.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية دعما لتوفير التمويل متوسط الأجل اللازم لتوسيع نطاق الاستفادة من خبرات شركة محاصيل مصر لتمكين ريادتها بالسوق الزراعية الدولية طبقاً للمعايير العالمية من خلال تقنيات توثيق سمات المَزارع وترميزها، وإمكانية تتبع المنتجات، إضافة إلى المدفوعات الآمنة والعمليات اللوجستية وتفعيل شفافية التواصل بين المزارعين والعملاء.

وقال جوزيف إسكندر، رئيس قطاع الاستثمارات في شركة الإمارات الدولية للاستثمار (EIIC): “نرى تحولا إيجابيا وإمكانات قوية لتنمية تجارة المنتجات الزراعية بين الدول، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات الزراعية، مع السعي لتقليل التكلفة، وزيادة القيمة إلى أقصى حد وتحسين جودة الحاصلات الزراعية. وبنظرة ثاقبة نحو التوسع العالمي، نؤمن أن المنصة الرقمية لشركة محاصيل ستحدث طفرة نوعية في وسائل الاستجابة لمتطلبات هذا القطاع الديناميكي خصوصاً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم تقلبات حادة تمس استقرار سلاسل الامداد العالمية واستقرار الأسواق”.

ومن جانبه صرح محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة محاصيل مصر أن “الطلب على الحاصلات الزراعية الآمنة عالية الجودة بأسعار تنافسية ينمو نموًا قويًا، مدفوعًا بالزيادة السكانية السريعة وزيادة الوعي العالمي بقيمة المعاملات الرقمية وكذلك التحديات الآنية التي تواجه سلاسل الامداد العالمية.”

وأضاف أنه “ستحقق الشراكة مع الشركة EIIC مجموعة من الأهداف الأساسية للشركة تتمثل في التوسع الجغرافي وإضافة خدمات تكنولوجية ومالية جديدة وكذلك تبسيط سلاسل التوريد من خلال تقليص دور الوسطاء وتمكين المزارعين البسطاء من الانضمام لهذا العالم الرقمي المتنامي وتحقيق ميزات نوعية مثل الحصول على سعر عادل والانضمام الي عالم الخدمات الرقمية الذي أصبح جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة اليومية. “

تعتمد المنصة بشكل أساسي على مبدأ ربط المزارعين رقمياً بعملائهم محليًا ودوليًا مما يقود إلى احداث طفرة رقمية على نطاق المشهد الزراعي المصري والإقليمي من خلال توفير فرصة لتجارة المنتجات الزراعية بنقرة زر واحدة تعمل على تقليص سلاسل التوريد والتكاليف.

تقوم شركة محاصيل مصر بربط المزارعين بمشتري المنتجات الزراعية المحليين والدوليين بكفاءة على عكس السبل التقليدية المتبعة في هذا القطاع الذي يمثل نسبة ١٥٪ من الناتج القومي المصري. وتستفيد المنصة أيضًا من تقنية تحديد احداثيات المزارع الجغرافية المكانية (GPS) التي تعمل على تحسين إمكانية تتبع المزارع المسجلة على منصة