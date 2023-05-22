الإمارات الأعلى تكلفة فى الشرق الأوسط لدخول نادى الأغنياء

كشف تقرير جديد صادر عن الوكالة العقارية Knight Frank عن حجم الثروة التي يجب أن يمتلكها الشخص ليصبح ضمن فئة أغنى 1% في 25 دولة حول العالم، بحسب قناة روسيا اليوم.

وفي الشرق الأوسط، جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى إذ لابد أن يمتلك الشخص هناك ثروة بقيمة 1.6 مليون دولار ليصبح ضمن فئة أغنى 1% من الأشخاص، فيما حلت السعودية ثانية بـ740 ألف دولار أمريكي.

وتظهر البيانات الجديدة أن الأمريكيين الذين يأملون في أن يكونوا جزءا من أغنى 1% في البلاد يحتاجون إلى 5.1 مليون دولار على الأقل، ولكن على الرغم من أن هذا مبلغ ضخم، إلا أنه أقل من نصف ما يطلبه المقيمون في موناكو حيث يحتاجون إلى 12.4 مليون دولار للدخول إلى نادي الـ1% للأغنياء، وعادة لا يدفع المليارديرات المقيمون في إمارة البحر الأبيض المتوسط ​​الصغيرة ضريبة الدخل، مما يساعد على إبقائهم على رأس قائمة أثرياء العالم.

وتظهر الأبحاث التي أجريت في 25 دولة أن سويسرا تأتي في المرتبة الثانية بعد موناكو، حيث تحتاج إلى 6.6 مليون دولار للانضمام إلى فاحشي الثراء، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الثالثة بتدفق نقدي ضروري قدره 5.5 مليون دولار.

وفي الوقت الذي يتصارع فيه الكثير من الناس مع عبء التضخم المتزايد، حسب التقرير، أضاف أغنى 500 شخص في العالم ما يقرب من 600 مليار دولار إلى ثرواتهم المجمعة هذا العام.

ووفقا لـ Knight Frank، انخفض العدد العالمي للأفراد فاحشي الثراء بنسبة 3.8% في عام 2022 إلى حوالي 580 ألفا، بعد ارتفاعه في العام السابق.

ومع ذلك، شهدت دول الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والسعودية زيادة في عدد السكان فاحشي الثراء العام الماضي مع انتعاش أسعار الطاقة.