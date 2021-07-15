اتصالات وتكنولوجيا

الإمارات الأسرع في «الموبايل داتا» عالميا.. وكوريا الجنوبية وصيفا خلال يونيو

مصر فى المركز 97 بـ 23.99 ميجابايت
المال - خاص 1:01 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 1:01 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

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احتلت الإمارات المركز الأول عالميا خلال شهر يونيو الماضي، فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول بين 137 دولة مسجلة 193.51 ميجابايت، تلتها كوريا الجنوبية فى المركز الثاني بـ 180.48 ميجابايت، ثم قطر فى المركز الثالث بـ 171.76 ميجابايت على مؤشر سبيد تيسيت.

وجاءت النرويج فى المركز الرابع بـ 167.60 ميجابايت، ثم قبرص فى المركز الخامس بـ 161.80 ميجابايت، أعقبتها الصين سادسا بـ 159.47 ميجابايت.

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وحصدت السعودية المركز السابع بـ 153.18 ميجابايت، تلتها الكويت فى المركز الثامن بـ 137.51 ميجابايت، ثم استراليا فى المركز التاسع بـ 127.14 ميجابايت، وفى المركز العاشر جاءت لوكسمبورج بـ 112.64 ميجابايت.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، جاءت عمان فى المركز 15 بـ 94.42 ميجابايت، ثم البحرين فى المركز 27 بـ 74.17 ميجابايت، وتركيا فى المركز 53 بـ 48.28 ميجابايت، ولبنان فى المركز 54 بـ 45.74 ميجابايت، تلتها إسرائيل فى المركز 55 بـ 45.22 ميجابايت .

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وفى المركز 65 جاءت العراق مسجلة 37.37 ميجابايت، وإيران فى المركز 78 بـ 31.06 ميجابايت، ومصر فى المركز 97 بـ 23.99 ميجابايت، وسوريا فى المركز 103 بـ 22.28 ميجابايت.

وتذيلت دولة أفغانستان الترتيب العالمي فى المركز 137 الأخير بـ 7.37 ميجابايت. 

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بقلم المال - خاص

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