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الإمارات الأسرع فى خدمة الإنترنت المحمول عالميا.. وقطر وصيفا خلال فبراير

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مصر فى المركز 91 بـ 22.93 ميجابايت

الإمارات الأسرع فى خدمة الإنترنت المحمول عالميا.. وقطر وصيفا خلال فبراير
محمود جمال

محمود جمال

12:24 م, الأربعاء, 22 مارس 23

احتلت الإمارات المركز الأول عالميا على مؤشر سبيد تيسيت في متوسط سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول خلال فبراير الماضي مسجلة 179.61 ميجابايت ، تلتها قطر في المركز الثاني بـ 160.33 ميجابايت ، ثم كوريا الجنوبية ثالثا بـ 138.46 ميجابايت.

وحصدت النرويج المركز الرابع بـ 131.23 ميجابايت، أعقبتها الدنمارك في المركز الخامس بـ 123.66 ميجابايت، تلتها الكويت في المركز السادس بـ 119.79 ميجابايت ، ثم الصين سابعا بـ 116.70 ميجابايت.

بينما جاءت هولندا فى المركز الثامن بـ 114.28 ميجا ، ثم السعودية تاسعا بـ 101.88 ميجا ، وبلغاريا عاشرا بـ 97.60 ميجابايت.

وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط ، حلت عمان في المركز 40 بـ 51.74 ميجابايت ، أعقبتها العراق فى المركز 65 بـ 31.37 ميجا ، ثم تركيا فى المركز 70 بـ 30.28 ميجا ، أعقبتها لبنان فى المركز 71 بـ 29.59 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 73 بـ 28.41 ميجابايت .

وجاءت مصر فى المركز 91 بـ 22.93 ميجابايت ، وسوريا فى المركز 127 بـ 11.60 ميجا ، واليمن فى المركز 133 بـ 8.54 ميجا ، وفي المركز 137 الأخيرة جاءت أفغانستان بـ 4.04 ميجا .

محمود جمال

محمود جمال

12:24 م, الأربعاء, 22 مارس 23