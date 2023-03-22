الإمارات الأسرع فى خدمة الإنترنت المحمول عالميا.. وقطر وصيفا خلال فبراير

احتلت الإمارات المركز الأول عالميا على مؤشر سبيد تيسيت في متوسط سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول خلال فبراير الماضي مسجلة 179.61 ميجابايت ، تلتها قطر في المركز الثاني بـ 160.33 ميجابايت ، ثم كوريا الجنوبية ثالثا بـ 138.46 ميجابايت.

وحصدت النرويج المركز الرابع بـ 131.23 ميجابايت، أعقبتها الدنمارك في المركز الخامس بـ 123.66 ميجابايت، تلتها الكويت في المركز السادس بـ 119.79 ميجابايت ، ثم الصين سابعا بـ 116.70 ميجابايت.

بينما جاءت هولندا فى المركز الثامن بـ 114.28 ميجا ، ثم السعودية تاسعا بـ 101.88 ميجا ، وبلغاريا عاشرا بـ 97.60 ميجابايت.

وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط ، حلت عمان في المركز 40 بـ 51.74 ميجابايت ، أعقبتها العراق فى المركز 65 بـ 31.37 ميجا ، ثم تركيا فى المركز 70 بـ 30.28 ميجا ، أعقبتها لبنان فى المركز 71 بـ 29.59 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 73 بـ 28.41 ميجابايت .

وجاءت مصر فى المركز 91 بـ 22.93 ميجابايت ، وسوريا فى المركز 127 بـ 11.60 ميجا ، واليمن فى المركز 133 بـ 8.54 ميجا ، وفي المركز 137 الأخيرة جاءت أفغانستان بـ 4.04 ميجا .