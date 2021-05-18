الإمارات الأسرع فى «الموبايل داتا»عالميا ..وكوريا الجنوبية بالمركز الثاني

تصدرت الإمارات مؤشر speedtest خلال شهر أبريل الماضي فى متوسط سرعة خدمة الأنترنت عبر المحمول مسجلة 190.87 ميجا ، تلتها كوريا الجنوبية بـ 186.06 ميجا ، ثم قطر فى المركز الثالث بـ 181.43 ميجا.

وجاءت الصين فى المركز الرابع بـ 149.40 ميجا ، أعقبتها السعودية خامسا بـ 148.29 ميجا ، ثم النرويج فى المركز السادس بـ 128.04 ميجا ، تلتها استراليا فى المركز السابع بـ 118.24 ميجا ، وحصدت الكويت المركز الثامن بـ 116.95 ميجا ، ثم هولندا فى المركز التاسع بـ 107.30 ميجا ، وفى المركز العاشر حلت قبرص بـ 106.24 ميجا.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت البحرين فى المركز 26 بـ 72.53 ميجا ، وعمان فى المركز 39 بـ 55.05 ميجا ، وتركيا فى المركز 58 بـ 41.52 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 60 بـ 40.59 ميجابت

وحصدت العراق المركز 70 بـ 35.47 ميجابايت ، وإيران فى المركز 79 بـ 30.17 ميجابايت ، ومصر فى المركز 96 بـ 23.03 ميجا ، وسوريا فى المركز 99 بـ 22.37 ميجا

بينما حلت فنزويلا في المركز الأخير 134 بـ 7.73 ميجا.