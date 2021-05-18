اتصالات وتكنولوجيا

الإمارات الأسرع فى «الموبايل داتا»عالميا ..وكوريا الجنوبية بالمركز الثاني

مصر فى المركز 96
المال - خاص 11:44 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 11:44 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدرت الإمارات مؤشر speedtest خلال شهر أبريل الماضي فى متوسط سرعة خدمة الأنترنت عبر المحمول مسجلة 190.87 ميجا ، تلتها كوريا الجنوبية بـ 186.06 ميجا ، ثم قطر فى المركز الثالث بـ 181.43 ميجا.

وجاءت الصين فى المركز الرابع بـ 149.40 ميجا ، أعقبتها السعودية خامسا بـ 148.29 ميجا ، ثم النرويج فى المركز السادس بـ 128.04 ميجا ، تلتها استراليا فى المركز السابع بـ 118.24 ميجا ، وحصدت الكويت المركز الثامن بـ 116.95 ميجا ، ثم هولندا فى المركز التاسع بـ 107.30 ميجا ، وفى المركز العاشر حلت قبرص بـ 106.24 ميجا.

اقرأ أيضا  بسعر 624 دولار.. سامسونج تعتزم إطلاق «Galaxy S21 FE» أواخر أغسطس

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت البحرين فى المركز 26 بـ 72.53 ميجا ، وعمان فى المركز 39 بـ 55.05 ميجا ، وتركيا فى المركز 58 بـ 41.52 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 60 بـ 40.59 ميجابت

وحصدت العراق المركز 70 بـ 35.47 ميجابايت ، وإيران فى المركز 79 بـ 30.17 ميجابايت ، ومصر فى المركز 96 بـ 23.03 ميجا ، وسوريا فى المركز 99 بـ 22.37 ميجا

اقرأ أيضا  الصين تحل في المرتبة الثانية في الهبوط على سطح المريخ بعد أمريكا

بينما حلت فنزويلا في المركز الأخير 134 بـ 7.73 ميجا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بسعر 624 دولار.. سامسونج تعتزم إطلاق «Galaxy S21 FE» أواخر أغسطس

أحمد فراج 12:24 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

مصر تحتل المركز 93 عالميا فى سرعة «الإنترنت الأرضي» خلال أبريل

محمود جمال 11:52 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

مبيعات هواتف المحمول تقفز 17% في مصر خلال مارس 2021

أحمد عوض 11:13 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

بقيادة صندوق سيليكون باديا.. «بوسطة» تحصل على تمويل بقيمة 6.7 مليون دولار

المال - خاص 10:37 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

قائمة «مؤشر BBI»: ثروات أغنى 10 مليارديرات بالعالم ترتفع إلى1.27 تريليون دولار خلال عام «الجائحة»

خالد بدر الدين 6:57 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

منافذ «البيع المباشر» تستحوذ على 66% من مبيعات هواتف «سامسونج» خلال مارس

أحمد عوض 1:40 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21