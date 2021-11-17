اتصالات وتكنولوجيا

الإمارات الأسرع عالميا في الموبايل داتا.. ومصر تحتل المركز 91

النرويج وصيفا بـ 107.50 ميجابايت
محمود جمال 4:42 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 4:42 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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احتلت الإمارات المركز الأول عالميا، خلال شهر أكتوبر الماضي في متوسط سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول، بمتوسط سرعة 130.19 ميجابايت على مؤشر سبيد تيسيت

وجاءت النرويج في المركز الثاني بمتوسط سرعة 107.50 ميجا بايت تلتها كوريا الجنوبية التي تقدمت مركز واحد لتحتل المركز 3 بمتوسط سرعة 98.93 ميجابايت .

بينما تراجعت قطر مركزا واحدا لتحتل المركز 4 بمتوسط سرعة 92.83 ميجابايت.

 وحافظت هولندا على المركز 5 بمتوسط سرعة 91.66 ميجابايت و تقدمت السعودية مركزا واحدا لتحتل المركز 6 بمتوسط سرعة 87.66 ميجابايت و تراجعت بلغاريا للمركز 7 بعد ان كانت في المركز 6 سابقا بمتوسط سرعة 83.71 ميجابايت.

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 وتقدمت قبرص ثلاث مراكز لتحتل 8 بمتوسط سرعة 81.41 ميجابايت و تراجعت سويسرا مركزا واحدا لتحتل المركز 9 بمتوسط سرعة 80.45 ميجابايت و تقدمت أستراليا خمسة مراكز لتحتل المركز 10 بمتوسط سرعة 79.24 ميجابايت .

وعلى صعيد دول الشرق الأوسط، احتلت المركز 12 بمتوسط سرعة 77.06 ميجابايت ,بينما احتلت عمان المركز 32 بمتوسط سرعة 46.54 ميجابايت .

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وتقدمت البحرين مركزا واحدا لتحتل المركز 34 بمتوسط سرعة 44.52 ميجابايت و تراجعت العراق مركزا واحدا لتحتل المركز 47 بمتوسط سرعة 36.56 ميجابايت و حافظت تركيا على المركز 55 بمتوسط سرعة 31.72 ميجابايت، وتراجعت إيران ثلاثة مراكز لتحتل المركز 73 بمتوسط سرعة 24.31 ميجابايت.

 بينما تراجعت لبنان تسعة مراكز لتحتل المركز 82 بمتوسط سرعة 21.45 ميجابايت، وتراجعت الأردن مركزين لتحتل المركز 85 بمتوسط سرعة 19.70 ميجابايت و احتلت مصر المركز 91 بمتوسط سرعة 18.30 ميجابايت و تراجعت سوريا عشرة مراكز لتحتل المركز 124 بمتوسط سرعة 12.17 ميجابايت .

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وجاءت في المركز الأخير 141 تيمور الشرقية بمتوسط سرعة 5.17 ميجابيات .

يذكر أن المتوسط العالمي لسرعة الدونلود عبر خدمة الإنترنت المحمول خلال الشهر المنصرم بلغت 28.61 ميجابايت، بينما بلغت في الأبلود 8.38 ميجابايت .

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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