اتصالات وتكنولوجيا

الإمارات الأسرع عالميا فى خدمة الموبايل داتا بـ 177.16 ميجا

في شهر فبراير
المال - خاص 12:44 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 12:44 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

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احتلت الإمارات المركز الأول عالميا خلال شهر فبراير فى متوسط سرعة الانترنت عبر المحمول من أصل 141 دولة مسجلة 177.16 ميجابت ، تلتها قطر فى المركز الثاني بـ 171.15 ميجابت ، ثم كوريا الجنوبية فى المركز الثالث بـ 166.41 ميجابت.

وبحسب مؤشر speedtest لقياس سرعة الانترنت العالمي ، جاءت الصين فى المركز الرابع بـ 148.62 ميجابت ، ثم السعودية خامسا بـ 119.06 ميجابت ، أعقبتها النرويج فى المركز السادس بـ 117.01 ميجابت ، تلتها استراليا سابعا بـ 110.34 ميجا.

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وفى المركز الثامن جاءت هولندا بـ 106.34 ميجا ، ثم الكويت فى المركز التاسع بـ 104.08 ميجا ، وحصدت بلغاريا المركز العاشر بـ 97.25 ميجا.

وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط ، حصلت البحرين على المركز 22 بـ 69.65 ميجا ، وعمان فى المركز 35 بـ 51.14 ميجا، وتركيا فى المركز 57 بـ 38.11 ميجابت ، ولبنان فى المركز 60 بـ 36.98 ميجابت

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بينما حصدت إسرائيل المركز 67 بـ 33.99 ميجا ، والعراق فى المركز 76 بـ 28.24 ميجا ، تلتها إيران فى المركز 84 بـ 25.57 ميجا ، والأردن فى المركز 90 بـ 23.52 ميجابت، وسوريا فى المركز 101 بـ 20.69 ميجابت ، ومصر فى المركز 102  بـ 20.65 ميجا.

بينما تذيلت القائمة دولة تركمستان والتى جاءت فى المركز 141 مسجلة 2.83 ميجا.

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بقلم المال - خاص

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