الإمارات الأسرع عالميا فى خدمة الموبايل داتا بـ 177.16 ميجا

احتلت الإمارات المركز الأول عالميا خلال شهر فبراير فى متوسط سرعة الانترنت عبر المحمول من أصل 141 دولة مسجلة 177.16 ميجابت ، تلتها قطر فى المركز الثاني بـ 171.15 ميجابت ، ثم كوريا الجنوبية فى المركز الثالث بـ 166.41 ميجابت.

وبحسب مؤشر speedtest لقياس سرعة الانترنت العالمي ، جاءت الصين فى المركز الرابع بـ 148.62 ميجابت ، ثم السعودية خامسا بـ 119.06 ميجابت ، أعقبتها النرويج فى المركز السادس بـ 117.01 ميجابت ، تلتها استراليا سابعا بـ 110.34 ميجا.

وفى المركز الثامن جاءت هولندا بـ 106.34 ميجا ، ثم الكويت فى المركز التاسع بـ 104.08 ميجا ، وحصدت بلغاريا المركز العاشر بـ 97.25 ميجا.

وعلي صعيد منطقة الشرق الأوسط ، حصلت البحرين على المركز 22 بـ 69.65 ميجا ، وعمان فى المركز 35 بـ 51.14 ميجا، وتركيا فى المركز 57 بـ 38.11 ميجابت ، ولبنان فى المركز 60 بـ 36.98 ميجابت

بينما حصدت إسرائيل المركز 67 بـ 33.99 ميجا ، والعراق فى المركز 76 بـ 28.24 ميجا ، تلتها إيران فى المركز 84 بـ 25.57 ميجا ، والأردن فى المركز 90 بـ 23.52 ميجابت، وسوريا فى المركز 101 بـ 20.69 ميجابت ، ومصر فى المركز 102 بـ 20.65 ميجا.

بينما تذيلت القائمة دولة تركمستان والتى جاءت فى المركز 141 مسجلة 2.83 ميجا.