اتصالات وتكنولوجيا

الإمارات الأسرع عالميا فى خدمة «الموبايل داتا» خلال مارس

كوريا الجنوبية وصيفا وقطر ثالثا
محمود جمال 2:55 م, السبت, 17 أبريل 21 2:55 م, السبت, 17 أبريل 21

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احتلت الإمارات المركز الأول عالميا خلال شهر مارس الماضي فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول على مؤشر سبيد تيست مسجلة 178.52 ميجا ، تلتها كوريا الجنوبية بـ 170.52 ميجا، ثم قطر فى المركز الثالث بـ 167.40 ميجا.

يذكر أن المتوسط العالمي لسرعة التحميل ( الدونلود ) على المحمول خلال الشهر المنصرم وصل إلى 48.40 ميجا مقابل 12.60 ميجا للآبلود.

وجاءت الصين فى المركز الرابع بــ 150.40 ، تلتها السعودية خامسا بـ 133.73 ميجا ، ثم النرويج فى المركز السادس بـ 118.20 ميجا .

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بينما حصدت أستراليا المركز السابع على المؤشر بـ 109.33 ميجا ، أعقبتها هولندا فى المركز الثامن بـ 103.37 ميجا ، ثم بلغاريا فى المركز التاسع بـ 96.27 ميجا ، وسويسرا عاشرا بـ 95.27 ميجا.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الكويت فى المركز 11 عالميا بـ 92.94 ميجا ، تلتها البحرين فى المركز 21 بـ 68.31 ميجا ، ثم عمان فى المركز 40 بـ 47.36 ميجا ، وتركيا فى المركز 57 بـ 39.08 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 62 بـ 35.98 ميجا.

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وحصدت العراق المركز 68 بـ 31.60 ميجا ، أعقبتها إيران فى المركز 83 بـ 26.38 ميجا ، ثم الأردن فى المركز 93 بـ 22.18 ميجا ، وفى المركز 98 جاءت مصر مسجلة 20.99 ميجا ، أعقبتها سوريا فى المركز 102 بـ 20.56 ميجابت ، وفلسطين فى المركز 137 بـ 7.34 ميجا.

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وجاءت دولة تركمستان فى المركز الأخير 140 بـ 4.18 ميجابت.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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