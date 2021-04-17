الإمارات الأسرع عالميا فى خدمة «الموبايل داتا» خلال مارس

احتلت الإمارات المركز الأول عالميا خلال شهر مارس الماضي فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول على مؤشر سبيد تيست مسجلة 178.52 ميجا ، تلتها كوريا الجنوبية بـ 170.52 ميجا، ثم قطر فى المركز الثالث بـ 167.40 ميجا.

يذكر أن المتوسط العالمي لسرعة التحميل ( الدونلود ) على المحمول خلال الشهر المنصرم وصل إلى 48.40 ميجا مقابل 12.60 ميجا للآبلود.

وجاءت الصين فى المركز الرابع بــ 150.40 ، تلتها السعودية خامسا بـ 133.73 ميجا ، ثم النرويج فى المركز السادس بـ 118.20 ميجا .

بينما حصدت أستراليا المركز السابع على المؤشر بـ 109.33 ميجا ، أعقبتها هولندا فى المركز الثامن بـ 103.37 ميجا ، ثم بلغاريا فى المركز التاسع بـ 96.27 ميجا ، وسويسرا عاشرا بـ 95.27 ميجا.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط ، جاءت الكويت فى المركز 11 عالميا بـ 92.94 ميجا ، تلتها البحرين فى المركز 21 بـ 68.31 ميجا ، ثم عمان فى المركز 40 بـ 47.36 ميجا ، وتركيا فى المركز 57 بـ 39.08 ميجا ، وإسرائيل فى المركز 62 بـ 35.98 ميجا.

وحصدت العراق المركز 68 بـ 31.60 ميجا ، أعقبتها إيران فى المركز 83 بـ 26.38 ميجا ، ثم الأردن فى المركز 93 بـ 22.18 ميجا ، وفى المركز 98 جاءت مصر مسجلة 20.99 ميجا ، أعقبتها سوريا فى المركز 102 بـ 20.56 ميجابت ، وفلسطين فى المركز 137 بـ 7.34 ميجا.

وجاءت دولة تركمستان فى المركز الأخير 140 بـ 4.18 ميجابت.