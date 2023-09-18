الإمارات الأسرع عالميا فى إنترنت المحمول خلال أغسطس .. ومصر في المركز 99

علي مؤشر سبيد تيست في متوسط سرعة الإنترنت

الإمارات الأسرع عالميا فى إنترنت المحمول خلال أغسطس .. ومصر في المركز 99
المال - خاص

المال - خاص

4:43 م, الأثنين, 18 سبتمبر 23

احتلت الإمارات المركز الأول عالميا خلال أغسطس الماضي علي مؤشر سبيد تيست فى متوسط سرعة الإنترنت عبر المحمول مسجلة 210.09 ميجابايت ، تلتها قطر فى المركز الثاني بـ 192.71 ميجابايت ، ثم الكويت ثالثا بـ 153.86 ميجابايت.

وحصدت النرويج المركز الرابع بـ 134.45  ميجابايت ، تلتها الدنمارك فى المركز الخامس بـ 124 ميجابايت ، ثم الصين سادسا بـ 122.89 ميجابايت ، أعقبتها كوريا الجنوبية فى المركز السابع بـ 120.08 ميجابايت ، ثم إقليم ماكاو الصينية ثامنا بـ 112.33 ميجابايت ، بينما حصدت إيسلندا المركز التاسع بـ 110.02 ميجابايت ، ثم هولندا عاشرا بـ 107.42 ميجابايت .

فيما حصلت مصر علي المركز 99 عالميا بواقع 23.68 ميجابايت ، بينما تذيلت كوبا القائمة فى المركز الأخير 145 مسجلة 4.34 ميجابايت.

المال - خاص

المال - خاص

4:43 م, الأثنين, 18 سبتمبر 23