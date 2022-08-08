الإمارات: ارتفاع الفائض المالي إلى 10.1 مليار دولار في الربع الأول

ارتفع صافي الفائض المالي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 129% خلال الربع الأول، إذ سجّلت الحكومة الاتحادية فائضاً خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 36.4 مليار درهم (10.1 مليار دولار)، مقابل 15.9 مليار درهم (4.3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً بيانات وزارة المالية الإماراتية نشرتها يوم الاثنين.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 39% إلى 123.77 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، منها 56.68 مليار درهم (15.4 مليار دولار) من الضرائب.

ارتفاع الفائض المالي

وزادت مصروفات الدولة بنسبة 16.9% إلى 87.41 مليار درهم (23.8 مليار دولار).

وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لتقديرات مصرف الإمارات المركزي أعلنها يوليو الماضي.

ويعود النمو إلى الزيادة الحادة في إنتاج النفط فضلاً عن التحسن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

وبلغ متوسط إنتاج النفط في الدولة 2.95 مليون برميل يومياً خلال الفترة من يناير إلى مارس، وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي زاد بنسبة 13% على أساس سنوي.

ويتوقّع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 8% و5% خلال العامين الحالي والمقبل، لكن الأمر متوقف على تطورات الصراع في أوكرانيا، وموقف التعافي بعد “كوفيد-19”.