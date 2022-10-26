الإماراتيون ثانى الوافدين العرب لزيارة للقاهرة

احتلت الإمارات المركز الثانى عربيًا فى إرسال السياح إلى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بعد السعودية، وليبيا ثالثًا، وفق تصريحات محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وقال “ثروت” فى تصريحات صحفية إن فنادق القاهرة كانت الأكثر التى زارها السياح العرب خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، تلتها شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، موضحًا أن الموسم السياحى الصيفى الحالى شهد تدفقات سياحية كبيرة إلى الساحل الشمالي، لاسيما السياح الإماراتيين، ما جعل متوسط نسب الإشغال بها تتخطى %90 خلال أشهر الصيف.

وأشار إلى أنه وفقًا للتدفقات السياحية التى استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية العام الحالي، فإن أعداد السياح العرب بنهاية 2022 يتخطى حاجز 2 مليون سائح.

وبحسب تقرير صادر حديثًا عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، اطلعت عليه “المال”، فإن المنشآت الفندقية بالإمارات استقطبت نحو 6 ملايين زائر، قضوا 25 مليون ليلة خلال الربع الأول من 2022، بنمو قدره %10، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وحققت الفنادق إيرادات بقيمة 11 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022، بنسبة نمو %20 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وسجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.

فيما جذبت المنشآت الفندقية عام 2021 عدد سائحين وصل إلى 19 مليونا، بنسبة نمو تتخطى %29 مقارنة بأعداد النزلاء فى 2020.

واستحوذت السياحة الداخلية على %58 من إجمالى عدد النزلاء مقابل %42 للنزلاء من خارج الإمارات. كما حققت المنشآت الفندقية فى 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم، محققةً نمواً يصل إلى %70 مقارنة بعام 2020.

وحققت مصر إيرادات سياحية خلال العام المالى 2022/2021 وصلت إلى 10.7 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

ووصلت إيرادات السياحة إلى 4.4 مليار دولار فى 2020 بانخفاض %70 مقارنة بـنحو 13 مليارًا العام السابق له 2019، بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.

وتسهم السياحة فى مصر بما يصل إلى %15 من الناتج المحلى الإجمالى، وهى مصدر رئيسى للنقد الأجنبي.

وعن الحركة السياحية، فقد بلغ أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحى المصرى لنحو 8 ملايين سائح من مختلف دول العالم خلال 2021، مقابل 3.7 مليون فى 2020 بزيادة وصلت إلى %117.5.

واستقبلت مصر خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 4.9 مليون سائح، مقابل 2.6 مليون خلال نفس الفترة من 2021 بارتفاع قدره %85.4، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد الليالى التى قضاها السائحون المغادرون نحو 52.6 مليون خلال النصف الأول من العام الحالى فى الفترة من (يناير – يونيو)، مقابل 32.2 مليون ليلة سياحية خلال الفترة المماثلة من 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %63.6.

و وصل إجمالى عدد السائحين العرب الوافدين إلى مصر لنحو 2.0 مليون سائح فى عام 2021 مقابل 0.9 مليونا خلال عـام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %114.9.

وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، صرح بإن الدولة تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المقاصد السياحية المصرية بنسب تتراوح من 25 إلى %30 سنويًّا، لتصل إلى 30 مليون سائح.