الإكوادور: سندعم أوبك لو أبقت على تخفيضات إنتاج النفط

رويترزقال كارلوس بيريس، وزير النفط الإكوادوري، اليوم الثلاثاء، إن الإكوادور ستواصل دعم أوبك إذا قررت المنظمة الحفاظ على تخفيضات الإنتاج، لأن البلد الواقع في الإنديز ينتج دون المستوى المحدد له.وأبلغ بيريس الصحفيين: "اليوم نحن ننتج دون المستوى المحدد لنا في أوبك والبالغ 520 ألف برميل يومياً"، مضيف

رويترز

قال كارلوس بيريس، وزير النفط الإكوادوري، اليوم الثلاثاء، إن الإكوادور ستواصل دعم أوبك إذا قررت المنظمة الحفاظ على تخفيضات الإنتاج، لأن البلد الواقع في الإنديز ينتج دون المستوى المحدد له.

وأبلغ بيريس الصحفيين: “اليوم نحن ننتج دون المستوى المحدد لنا في أوبك والبالغ 520 ألف برميل يومياً”، مضيفًا أن إنتاج الإكوادور في مايو يبلغ 513 ألف برميل يومياً.

وقفزت أسعار خام برنت أكثر من 1.5 % أثناء التعاملات اليوم لتتخطى مجددًا مستوى 80 دولارًا للبرميل، مدعومة بتزايد القلق بشأن الإمدادات وسط هبوط في إنتاج النفط في فنزويلا وتراجع محتمل في صادرات إيران.